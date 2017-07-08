«هيئة الإحصاء»: رواتب القطاع الحكومي الأقل زيادة خلال الثلاث سنوات الماضية

فجر : متابعات

ذكرت بيانات الهيئة، بحسب صحيفة “الوطن” أن رواتب موظفي قطاع المنظمات غير الربحية من جمعيات خيرية وتعاونية جاءت بـ78.7% كأعلى القطاعات.

أفادت “هيئة الإحصاء العامة” أن رواتب القطاع الحكومي سجلت أقل زيادة في رواتب الموظفين السعوديين خلال 3 سنوات بزيادة 11.8%.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء، سجل القطاع الحكومي أقل زيادة بارتفاع متوسط الرواتب، من 9.976 ريالاً إلى 11.058 ريالاً خلال 2016 وبزيادة 11.8%.

وزادت رواتب موظفي قطاع المنشأة الخاصة من 6.834 ريالاً إلى 7.925 ريالاً بزيادة 16%، وسجل قطاع الأعمال العام زيادة بلغت 12.9% بزيادة الرواتب من 13.421 إلى 15.155 ريالاً.

وتباينت زيادة الرواتب خلال الأعوام من 2014 وحتى 2016 بين مختلف القطاعات، كان أعلاها في قطاع المؤسسات غير الربحية والذي زاد متوسط راتب موظفيه من 3790 خلال 2014 ليصل إلى 6772 بزيادة 78.7%.