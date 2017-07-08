مقتل 9 أشخاص في هجوم إرهابي على حافلة بـ”أفغانستان”

متابعات-فجر:

أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم فرح محمد ناصر مهري ، اليوم الأربعاء : إن “مسلحين من طالبان أوقفوا حافلة كانت في طريقها إلى إقليم هيرات غربي البلاد، وأنزلوا الركاب وأطلقوا النار عليهم ما أسفر عن سقوط القتلى”.

ووقع الهجوم أمس في منطقة بالا بولوك بالإقليم.

وأشار إلى وجود شرطي بين القتلى.

وقالت جميلة أميني رئيسة مجلس الإقليم إن تسعة ركاب قُتلوا في الهجوم، وتم اختطاف سبعة آخرين.

وبينما أشارت إلى “احتمال أن يكون هناك بعض أفراد الأمن بين القتلى والمخطوفين”، ذكرت أن معظمهم من المدنيين.

ووفقا للمسؤولين، فقد دارت اشتباكات بين مسلحي طالبان وقوات الأمن بقرية شمال جاه بعد الحادثة.

ولم تعقب طالبان على الفور على الهجوم، إلا أن الحركة تقوم بصورة منتظمة بنصب نقاط تفتيش وإيقاف المركبات للبحث عن الموظفين الحكوميين وقوات الأمن المرتبطين بالقوات الأجنبية الموجودة في البلاد.