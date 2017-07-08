إجازة العيد ترفع نسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة لـ 70% بنجران

متابعات _فجر

سجّلت الفنادق والشقق المفروشة بمنطقة نجران ارتفاعاً في نسبة الإشغال إلى 70% خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن من أسباب ارتفاع نسبة الإشغال للشقق والفنادق بالمنطقة هو احتضانها للعديد من المواقع الأثرية والتاريخية الشهيرة، التي جعلتها مقصداً للعديد من الزائرين والسياح من مدن المملكة ومن دول الخليج العربي, إضافة إلى وجود المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء.

وأكد آل مريح أن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة يقوم بجولات ميدانية مستمرة لمراقبة أسعار الفنادق والشقق السكنية في الإجازات والعطل الرسمية, والتأكد من جودة الخدمات والنظافة التي تقدم للنزلاء، مشيراً إلى أن منطقة نجران تحتضن أكثر من 190 من الشقق والفنادق.

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