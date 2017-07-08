مدني نجران : وفاة 11 شخصاً وإصابة 6 آخرين إثر إندلاع حريق بمنزل شعبي

متابعات _فجر

لقى و ١١ شخص مصرعهم فيما اصيب ٦ آخرين من الجنسية الهندية والبنقالية في حريق بمنزل شعبي مكون من ثلاث غرف ولاتـوجد بها فتحات للتهوية مما أدى إلى اختناقهم في نجران.

أوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله بن سعيد ال فارع أن مدني نجران باشر بلاغاً في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء، عن طريق الدوريات الأمنية يفيد بوجود حريق بمنزل شعبي مكون من ثلاث غرف ولاتـوجد بها فتحات للتهوية “نوافذ”، نتج عنه وفاة ١١ شخصاً وإصابة ٦ آخرين لمقيمين من الجنسية الهندية والبنقالية بسب الإختناق، مشيراً إلى أن التحريات مازالت جارية لمعرفة أسباب الحريق.