وصفة سحرية للتخلص من البقع السوداء على الأكواع والركب

متابعات _فجر

تشتكي معظم النساء من البقع السوداء على مستوى الركب والأكواع، نتيجة العمل والتعب والعوامل الوراثية والطقس لذلك تلجأ بعضهنّ الى حلول قد تكون مكلفة، او من دون نتيجة كالليزر والتقشير الكيميائي.

في هذا السياق، نقدّم لك طريقة بسيطة وفعّالة للتخلّص من هذا السواد، وتفتيح هذه المناطق الداكنة.

كلّ ما عليك فعله، هو تطبيق مزيج مؤلّف من نصف كوب من عصير الليمون مع 3 ملاعق سكر على المناطق الداكنة، ثمّ غطّيها بأوراق الألومنيوم لمدّة ساعتين. اعيدي الكرّة حوالي 4 او 5 مرّات لتحصلي على النتيجة المرادة.