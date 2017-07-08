وزارة الداخلية التونسية : تبادل إطلاق النار مع عناصر مسلحة بجبال القصرين التونسية

متابعات _فجر

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم إن تبادل لإطلاق النار وقع بين الحرس التونسي مع عناصر مسلحة بمنطقة عين الشرشارة الجبلية بمعتمدية فوسانة التابعة لمحافظة القصرين بالوسط الغربي التونسي.

وأفادت الوزارة في بيان : أن دورية تابعة للحرس التونسي تعرضت اليوم لإطلاق نار من قبل ثلاثة عناصر إرهابية وتم الرد عليهم من قبل الوحدات الحدودية للحرس ثم مطاردتهم قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأضاف البيان أنه لم يسجل أي إصابات في صفوف وحدات الحرس المشاركة في العملية التي تلقت تعزيزات من بقية قوات الأمن والجيش بالمنطقة، فيما لاتزال الملاحقة متواصلة.