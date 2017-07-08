الأرصاد: شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة ، ورياح نشطه مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى اقل من (2كم) على مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وسماء غائمة جزئياً وطقس لطيف على مرتفعات جنوب غرب المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 -40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.