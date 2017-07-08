7 أطعمة تمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة

متابعات-فجر :

تختلف البرامج الغذائية التي تؤدي إلى إنقاص الوزن والوصول إلى الرشاقة المطلوبة، إلا أن معظمها يتفق على فكرة التقليل من تناول كمية الطعام لتحقيق خسارة في الوزن. ولا شك أن هناك أطعمة معينة تساعد الجسم على خفض الوزن من خلال منح الشعور بالشبع وعدم الرغبة بتناول كميات كبيرة من الطعام. إليكِ من صحتي أبرز الأطعمة التي لها فعالية كبيرة في منح الشعور بالشبع والإمتلاء لفترات أطول وإبقاء المعدة مشغولة ما يساعد في السيطرة على الشهية: الشوفان يحتوي الشوفان على كمية كبيرة من الالياف التي عند دخولها المعدة تتشرب الماء وتزيد في الحجم ما يقلل الإحساس بالجوع. كما أن الشوفان يساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون والنجاح في عملية إنقاص الوزن. التفاح : التفاح من الفواكه الغنية بالألياف، وهو يحتوي على نسبة عالية من الماء ما يساعد على امتلاء المعدة ومنح الشعور بالشبع. التوابل الحارة إن التوابل الحارة في الطعام تساهم في كبح الشهية وتناول كميات أقل من المأكولات ورفع معدلّ الأيض، علماً أنه من الضروري إضافة هذه التوابل بكميات معقولة حفاظاً على صحة الجهاز الهضمي وحماية المعدة.الأفوكادو: إن تناول نصف حبة من الأفوكادو خلال الوجبة يساعد في التقليل من كمية الطعام المتناول ويزيد الشعور بالشبع، كما أنه يعد من أكثر الأطعمة الصحية على الإطلاق. البيض :البيض من أكثر الأطعمة التي تمنح شعور الشبع لوقت أطول، وذلك لأنه يحتوي على مزيج مثالي من البروتين والدهون. الخل: إضافة الخلّ الى الطعام يقللّ من الإحساس بالجوع ويسدّ الشهية، لذلك ينصح بتناول السلطات الخضراء المضاف اليها القليل من الخل، لعدم الافراط بالأكل والشعور بالشبع بسرعة. السلطة الخضراء تحتوي سلطة الخضار على نسبة مرتفعة من الألياف وهي بالتالي تمنح الشعور بالشبع لوقت أطول.