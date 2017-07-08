مدير مطعم الطازج يتعرض لإطلاق نار بصنعاء

صنعاء – فجر :

تعرض الاستاذ يحيى المولد مدير مطعم الطازج بصنعاء ، لإطلاق نار مباشر على سيارته أثناء مروره في شارع حدة في العاصمة اليمنية صنعاء الساعة 10 ليلاً ، من مجهولين أصيب على إثرها إصابات بليغة لا تزال آثارها حتى اليوم. ويقول المولد ، أنه لا توجد لدية أي خصومات أو مشاكل شخصية مع أحد، وتعود ملكية السيارة التي تم إطلاق النار عليها للأخ بركان الدبعي أحد موظفي المطعم، ومن خلال التسجيلات لكاميرات المراقبة في المكان اتضح مرور سيارة لا تحمل لوحات و تبين إطلاق النار مباشرة تجاة السيارة التي تقل المجني عليه يحيى المولد .ويعد الأستاذ يحيى المولد من الكوادر اليمنية الشابة في مجال التمويل والاستثمار ، ويمتلك خبرة في مجال إدارة المطاعم الى جانب مهارات إدارية وقيادية .