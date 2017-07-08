” أمير الكويت” يؤكد استعداد بلاده لإستضافة مؤتمر إعادة إعمار العراق

متابعات-فجر :

أبدى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الثلاثاء ، استعداد دولة الكويت لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، وذلك قبل نهاية العام الجاري.وقال أمير دولة الكويت خلال اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوازراء العراقي حيدر العبادي إن ذلك يعد انتصاراً ليس للعراقيين فحسب، وإنما للكويت أيضاً وللمنطقة عموماً .وأشاد أمير الكويت بشجاعة وبسالة الجيش العراقي، مؤكداً استعداد دولة الكويت لرعاية مؤتمر اعادة الاستقرار بناءً على طلب العراق .كما شكر العبادي الأمير صباح الاحمد على موقفه الداعم للعراق، مبيناً أن هذا الانتصار يصب في خدمة أمن واستقرار المنطقة وشعوبها لأن داعش منظمة إرهابية تعادي الجميع، ويجب محاربة فكرها المتطرف وهذا يمثل تحديا لجميع دول المنطقة التي طالها الارهاب.