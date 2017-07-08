رفع حظر “الإلكترونيات” عن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك

متابعات-فجر :

رحب وزير الطيران المدني شريف فتحي، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحظر على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة، على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، مضيفًا أنه كان هناك تنسيق مع جميع الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران في هذا الشأن.من جانبه، صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه سيتم رفع الحظر على اصطحاب الركاب لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء ولمدة عام أو إلى أن يتم إصدار تعديل طارئ آخر، مع استمرار الحظر على رحلات لندن.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية حظرت في مارس الماضي حمل بعض الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة ليتم شحنها ضمن الأمتعة في باطن الطائرة.