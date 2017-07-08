الولايات المتحدة الأمريكية تجري تجربة صاروخية ناجحة لنظام “ثاد”

متابعات-فجر :

أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، إنها أسقطت صاروخا باليستيا متوسط المدى مشابها للصواريخ التي تطورها دول مثل كوريا الشمالية في إطار اختبار جديد للدفاعات الأمريكية.وقالت الوكالة الدفاع في بيان : إن الصاروخ الباليستي المتوسط المدى صمم ليكون مشابها لأنواع الصواريخ التي يمكن أن تهدد الولايات المتحدة.وأضاف بيان الأداء الناجح لنظام ثاد في مواجهة صاروخ متوسط المدى يعزز قدرات الولايات المتحدة الدفاعية في مواجهة التهديد الصاروخي المتنامي في كوريا الشمالية ودول أخرى في أرجاء العالم ويسهم في هيكل الردع الاستراتيجي الأوسع نطاقا .