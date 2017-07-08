مقتل مستشار عسكري روسي جراء قصف مفاجئ على ريف حماة غربي سوريا

متابعات-فجر :

أفادت وكالة “تاس” الروسية، أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت مقتل مستشار عسكري روسي في ريف حماة غربي سوريا بقصف مفاجئ بالهاون.ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها في بيان: إن “المستشار العسكري الروسي النقيب نيكولاي افاناسيف، لقي حتفه نتيجة هجوم مفاجئ نفذه مسلحون بقذائف الهاون ضد القوات الحكومية في ريف حماة”، وفق ما جاء على موقع روسيا، أمس الثلاثاء.وأضاف البيان أن نيكولاي افاناسيف، كان مستشاراً عسكرياً مكلفاً بتدريب أفراد الوحدات العسكرية السورية.وأكدت الوزارة في بيانها أنه سيتم منح النقيب المتوفى، نيكولاي افاناسيف، وسام الدولة.