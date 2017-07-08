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عاجل.. بيان مشترك من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بشأن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين أمريكا وقطر

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