” السلطات الأردنية” تحبط محاولة تهريب 225 ألف حبة كبتاجون كانت متجهة إلى السعودية

متابعات-فجر :

تمكنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب 225 ألف حبة مخدرة كبتاجون تم وضعها بأماكن سرية بمركبة شاحنة تجارية متجهة من الأردن إلى المملكة العربية السعودية، كما تم القبض على ثلاثة متورطين في العملية.وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام في الأردن في بيان صحفي، أنه وردت معلومات عن قيام عدد من الأشخاص بتجهيز كميات كبيرة من المواد المخدرة كبتاجون، من أجل إخفائها في أحدى الشاحنات تمهيدًا لتهريبها إلى إحدى الدول. وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية.وأضافت بعد جمع المعلومات بكل الطرق، وتتبّع عدد من الأشخاص المشتبه بهم من تحديد وقت وآلية التهريب، حيث تم ملاحقة الشاحنة المحملة بالمواد المخدرة، وإيقافها في أحد المناطق شرق الأردن، وكانت متجهة إلى المعبر الحدودي، وبتفتيشها عثر داخلها على 225 ألف حبة مخدرة خبأت بأماكن سرية بداخلها.وأشارت إلى أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في القضية، بينما ضبطت إدارة مكافحة المخدرات شخصين من جنسية عربية قاموا بإخفاء 180 ألف حبة مخدرة كبتاجون داخل خزان وقود المركبة في أحد المعابر الحدودية جنوب الأردن، ولا تزال التحقيقات جارية للبحث عن الشريك.