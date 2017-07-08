“سفارة المملكة” لدى لندن تؤكد احترامها لاستقلال القضاء في المملكة المتحدة

متابعات-فجر :

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بياناً اليوم حول قرار المحكمة العليا البريطانية بشأن شرعية منح تراخيص التصدير لبيع أسلحة لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وتود السفارة أن تؤكد من جديد احترامها لاستقلال القضاء في المملكة المتحدة .وقال البيان ” تود سفارة خادم الحرمين الشريفين الإشارة إلى ما تضمنه بيان المحكمة أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال ملتزمة التزامًا حقيقيًا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي” .وأوضح البيان أن هدف التحالف هو إعادة الشرعية إلى اليمن، وهو يعمل بدعم جماعي من مجلس الأمن الدولي، من خلال القرار 2216، لإحباط التمرد الحوثي المدعوم من إيران في اليمن ضد حكومة الرئيس هادي الشرعية المعترف بها دوليًا .وختم البيان بالقول إن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة تعملان معًا في مجالات مختلفة، أهمها التعاون المشترك في مكافحة الارهاب والرغبة في إقرار السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما أن البلدين قادران على إجراء حوار صريح وشفاف يجري في مناخ من الاحترام المتبادل .