بلاغ للنائب العام المصري يطالب بالتحفظ على ممتلكات و أموال قطر في مصر

متابعات-فجر :

تلقى النائب العام المصري بلاغاً، اليوم الثلاثاء ،يتهم دولة قطر بانتهاك الأعراف والقانون والاتفاقيات الدولية، ويدعو لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على جميع أموال وعقارات ومنقولات دولة قطر في مصر.وتقدم المحامي المصري حازم مصطفى حسن، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، اتهم فيه دولة قطر بانتهاك الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، واحتضانها عددا من الأشخاص المطلوبين أمنيا لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب داخل مصر، كما اتهم المحامي المصري الدوحة بتمويل الجماعات الإرهابية ودعمها إعلاميا عبر قناة “الجزيرة”، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية لإدراج قطر ومؤسساتها في مصر ضمن الدول الداعمة للإرهاب.كما طالب البلاغ، الذي حمل رقم 7967، باتخاذ الاجراءات الضرورية للتحفظ على جميع أموال وعقارات ومنقولات دولة قطر داخل مصر، استيفاء لتعويض الدولة المصرية عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي لحقت بها جراء دعم الدوحة للإرهاب.كما أشار إلى أن التحفظ على المنقولات والعقارات القطرية سيمكن من تعويض أهالي من قتلوا والمصابين في العمليات الإرهابية التي دعمتها قطر في مصر، بحسب ما أفاد نص البلاغ.