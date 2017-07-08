تنفيذ حكم القصاص بحق 4 جناة لإرتكابهم جرائم إرهابية في محافظة القطيف

متابعات_فجر

كشف بيان لوزارة الداخلية، الثلاثاء عن تنفيذ حكم القصاص في 4 مدانين بالإرهاب في القطيف، وأوضحت الوزارة أن المدانين الأربعة نفذوا عمليات إرهابية في القطيف ،وشملت الأحكام السعوديين: “زاهر عبد الرحيم حسين البصري، ويوسف علي عبد الله المشيخص، ومهدي محمد حسن الصايغ، وأمجد ناجي حسن آل امعيبد”.

وقام الأول “بالخروج المسلح على ولي الأمر، وإطلاق النار من سلاح رشاش عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت، وعلى الدوريات الأمنية عدة مرات، ومراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت”، وكذلك أعمال إرهابية أخرى.

ووجهت المحكمة لـ”المشيخص” الخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن، وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة إرهابية”.

وأدين الصايغ “بالسعي لزعزعة الأمن واستهداف رجاله، وإطلاق النار عليهم أثناء أداء عملهم، وإلقاء قنابل مولوتوف عدة مرات على رجال الأمن وعلى محكمة القطيف”.

كما أدين “آل امعيبد” بالخروج المسلح على ولي الأمر، وإثارة الفتنة بالانضمام لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه على الرماية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات، وتفجير اسطوانة غاز قرب المركز”.