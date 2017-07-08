أمير القصيم: تكثيف الجهود للحد من الصيد الجائر واجب اجتماعي

متابعات _فجر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ضرورة نشر الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطيور والحيوانات البرية من الصيد الجائر, مشدداً على تكثيف الجهود لنشر التوعية من خلال وسائل الإعلام , وضرورة الحد من تلك التصرفات عبر تطبيق العقوبات على ممارسي الصيد الجائر لجميع أنواع الطيور والحيوانات البرية, منوهاً بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لدفع مسيرة التنمية المستدامة, التي تمنع مثل تلك التصرفات.

ولفت سموه الانتباه إلى أن الصيد الجائر أدى إلى تناقص أعداد الطيور والحيوانات البرية ويهدد بخطر الانقراض بالإضافة إلى هدر الجهود الوطنية للمحافظة عليها، مشددا على لجنة النظر في مخالفات أحكام صيد الحيوانات والطيور البرية أهمية التعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية ، لتطوير العمل وتنفيذ الخطط والمشروعات التي تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها في مواطنها الطبيعية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتب سموه بديوان إمارة المنطقة اليوم أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام صيد الحيوانات والطيور البرية في منطقة القصيم، بحضور وكيل إمارة المنطقة المساعد الدكتور عبد الرحمن الوزان.

وبين رئيس اللجنة سعود الرشيدي أن اللجنة تسعى إلى الحد من صيد الحيوانات والطيور البرية وتطبيق العقوبات عبر تحويلها لجهات الاختصاص بعد النظر بها في منطقة القصيم, مؤكدًا أنه ولله الحمد هناك تكاتف للحد من هذه الظاهرة، وأن انحسارها يكمن عبر وعي المجتمع وإدراكه لضرورة المحافظة على وجود تلك الحيوانات والطيور البريه، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم على وقفته ومتابعته ودعمه الدائم للجنة وأعمالها للحد من تلك الظاهرة .

Share 0 Share