جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز تحبط تهريب أكثر من 7 كيلو حشيش مخدر

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تمكن جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك، من احباط محاولة تهريب 7.400 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة عُثر عليها مُخبأة مع مسافر قادم إلى المملكة عبر المنفذ.

ومن جانبه ،قال مدير جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، منصور المزيد، انه عثر على تلك الكمية من مادة الحشيش المخدرة عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة، مُخبأة في حقيبتين كانتا مع أحد ركاب الرحلة، بإخفائها داخل مخبأين تم إعدادهما وتجهيزهما لغرض التهريب في الطبقة السفلية للحقيبتين، بحيث تم وضع كامل الكمية داخل المخبأين.