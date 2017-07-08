القبض على مقيم عربي لسكبه مادة حارقة على النساء في المجمعات التجارية بمكة

متابعات _فجر

ألقي رجال شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم عربي لقيامه بسكب مادة حارقة على النساء في المجمعات التجارية.

ومن جانبه ،قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تلقت عدد من البلاغات من مجموعة من النساء مفادها تعرضهن لسكب مادة حارقة أثناء تواجدهن في أحد المجمعات التجارية.

وأوضح القرشي، أنه تم تشكيل فريق بحث وتحري من ذوي الكفاءة العالية، وقد أسفرت نتائجه ولله الحمد عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط مقيم من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر متهم بارتكاب تلك الحوادث مستخدماً مادة (تستخدم في مجال الدعاية والاعلان).

وقد تم التحفظ عليه بمركز الشرطة المختص تمهيدا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.