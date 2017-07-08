تدشين عربة يدوية متطورة لعمال النظافة لحمايتهم من تقلبات الأجواء بالمنطقة الشرقية

متابعات _فجر

دشنت أمانة المنطقة الشرقية “عربة النظافة اليدوية المطورة “، وذلك ضمن مبادرات الأمانة الإنسانية ،واطلع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير, على العربة بشكل عام ، التي تم تصميمها خصيصاً، لتسهيل مهام عمال النظافة ، وخاصة في فصل الصيف ، لوقايتهم من حرارة الشمس العالية وحرصاً على تسهيل عملهم .

وتستخدم عربة النظافة اليدوية من قبل عامل النظافة في مجال نظافة الطرق والأرصفة والحدائق العامة والميادين، حيث تحتوي على مظلة للوقاية من أشعة الشمس مزودة بألواح الطاقة الشمسية ، وعكس للإضاءة الليلية ، إضافة إلى أنها مزودة بمروحة لتلطيف الأجواء الحارة، وكذلك حاوية لجمع النفايات ، إضافة إلى أنها مزودة بثلاجة لحفظ وتبريد الماء والمشروبات وكذلك مكان مخصص لوضع أدوات النظافة ، إذ تتميز بخفة وزنها للعمالة الرَّاجلة ، وأناقة الشَّكل، كما تحمي العمال من التقلبات الجوية مثل حرارة الشمس العالية وكذلك في موسم الأمطار .

وصممت العربة بمواصفات فنية معينة وخاصة, حيث تم تجهيزها بعجلات مخصصة للسير في المسطحات الخضراء مراعاة لسهولة حركتها من قبل عامل النظافة ، حيث سيتم تعميم استخدامها في جميع البلديات لتشمل جميع محافظات وهجر ومدن المنطقة الشرقية, تبدأ المرحلة الأولى لاستخدامها في الحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية .

وسيتم تقييم استخدام جودة العربة في المرحلة الأولى ، ورصد أي ملاحظات عليها, لتعديلها مستقبلاً بما يتناسب مع حاجات ومتطلبات عمل عمال النظافة في الميدان، إذ ستعمل وكالة الخدمات ممثلة بإدارة النظافة في الأمانة على تقييم التجربة والسعي لتطويرها ، الذي يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير أداء رجال النظافة في المنطقة الشرقية .

يذكر أن أمانة الشرقية أطلقت خلال الفترة الماضية عددا من المبادرات التي تختص بعمال النظافة ، حيث قامت بتكريمهم أكثر من مرة، نظير جهودهم في مجال النظافة ، وذلك ضمن مبادراتها الإنسانية .