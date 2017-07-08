رئيس غامبيا يثمن جهود المملكة في نشر ثقافة الإعتدال ومحاربة الإرهاب والتطرف

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ثمّن فخامة رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام ومحاربة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة الإعتدال والتسامح، معربا عن تقدير بلاده لإنشاء المركز العالمي لمكافحة التطرف “إعتدال” في الرياض، وسعادته بحضور القمة الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض مؤخرا ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

جاء ذلك خلال استقباله أمس لمعالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي والوفد المرافق لمعاليه بمناسبة تنظيم الجامعة الإسلامية ملتقى خريجي الجامعات السعودية من دول غرب أفريقيا خلال المدة من 16 ـ 17 شوال الحالي.

وأثنى رئيس جمهورية غامبيا على احتضان المملكة للطلاب الغامبيين الذين يدرسون في الجامعات السعودية أحدث العلوم والمعارف في مجالات تحتاجها التنمية.

من جهته شكر معالي الدكتور حاتم المرزوقي فخامة الرئيس آداما بارو على استضافة بلاده لملتقى الخريجين والتسهيلات التي وجدها المنظمون لفعاليات الملتقى التي تسلط الضوء على جهود خريجي الجامعات السعودية من دول غرب أفريقيا في الدعوة إلى الله ونشر العقيدة السليمة وفق منهج الوسطية والاعتدال، ودعم التنمية الاجتماعية في بلدانهم, مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على توطيد العلاقات التعاونية بين المملكة وجمهورية غامبيا.

حضر الاستقبال معالي وزير التعليم في غامبيا علي بدر جوف، والشيخ محمد الأمين توري رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في غامبيا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال السفير غير المقيم لدى جمهورية غامبيا عبدالله بن أحمد آل عبدان، ووكيل الجامعة الإسلامية الدكتور إبراهيم بن علي العبيد، ووكيل التعاون الدولي والتبادل المعرفي الدكتور محمود بن عبدالرحمن قدح، وعميد شؤون الخريجين الدكتور إبراهيم الصاعدي.