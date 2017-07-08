‏”سعود الطبية” تتوج تميزها في الرعاية الطبية بشهادة ” سباهي “

متابعات-فجر:

نالت مدينة الملك سعود الطبية اعتمادية المركز السعودي للمنشآت الصحية “سباهي” للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة ثلاث سنوات مقبلة؛ حيث استوفت جميع متطلبات تطبيق معايير معايير الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

هذا، وثمن المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د. هيثم بن محمد الفلاح هذا الاعتماد، مؤكداً بأنه سيمثل دافعاً للمضي قدماً نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات.

ونوّه د.الفلاح أن الاعتماد الثالث يؤكد على مستوى الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى بالمدينة، لافتاً إلى أن الاعتماد يقوم على تقييم مستوى جودة الخدمات من خلال معايير عملية.

وأوضح د. الفلاح أن برنامج التحول لوزارة الصحة التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله” ينتظره مستقبل مزدهر في مختلف الخدمات الصحية، حيث أنها تزيد من جودة الأداء، من خلال تطوير الكفاءات العاملة في المنشآت الطبية.

واختتم د. الفلاح تصريحه، مقدماً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لما يلقاه القطاع الصحي من رعاية واهتمام، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من قيادات وزارة الصحة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.