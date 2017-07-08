توجهات قطرية لمنع مواطنيها من حج هذا العام

فجر : متابعات

نقلت صحيفة “الشرق” القطرية عن مصدر – لم تسمه- أن حملات الحج والعمرة قدمت اعتذارات عن تسيير حملات حج هذا العام؛ تفاديًا للمضايقات التي قد تحصل للمواطنين القطريين في الأراضي المقدسة، ونظرًا للخسائر التي تعرض لها عدد من حملات الحج والعمرة خلال الموسم، كما أن الحملات لا تضمن سلامة الحجاج من المواطنين والمقيمين، إلى جانب أن سفارة المملكة العربية السعودية في الدوحة مغلقة تمامًا.

وأفادت وسائل إعلام قطرية أن “عددًا من حملات الحج في البلاد اعتذرت عن تسيير حملات حج هذا العام، لأسباب تتعلق بعدم ضمان سلامة الحجاج القطريين نظرًا للأزمة الخليجية”.

وأشار المصدر الى أن إدارة الحج والعمرة بالأوقاف متفهمة للموقف ووعدت برفع مسألة اعتذار الحملات إلى الجهة المعنية في الدولة والرد؛ حتى تتمكن من اتخاذ ما يلزم مع الحجاج الذين تسلمت جوازات سفرهم، مبينة أن الشركات لم تناقش موضوع الخسائر؛ لأن الوقت غير مناسب لمناقشة مثل هذا الجانب.

وأضاف المصدر للصحيفة: “لا نريد أن نعرض حجيجنا لمضايقات واستفزازات كما حدث خلال أيام العمرة، كما أننا لا نضمن سلامتهم”. وتؤكد الحكومة السعودية باستمرار أنها ترحب بالحجاج والمعتمرين في المملكة، دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية والسياسية.