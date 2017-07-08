توجهات قطرية لمنع مواطنيها من حج هذا العام

فجر : متابعات
نقلت صحيفة “الشرق” القطرية عن مصدر – لم تسمه- أن حملات الحج والعمرة قدمت اعتذارات عن تسيير حملات حج هذا العام؛ تفاديًا للمضايقات التي قد تحصل للمواطنين القطريين في الأراضي المقدسة، ونظرًا للخسائر التي تعرض لها عدد من حملات الحج والعمرة خلال الموسم، كما أن الحملات لا تضمن سلامة الحجاج من المواطنين والمقيمين، إلى جانب أن سفارة المملكة العربية السعودية في الدوحة مغلقة تمامًا.
وأضاف المصدر للصحيفة: “لا نريد أن نعرض حجيجنا لمضايقات واستفزازات كما حدث خلال أيام العمرة، كما أننا لا نضمن سلامتهم”.
وتؤكد الحكومة السعودية باستمرار أنها ترحب بالحجاج والمعتمرين في المملكة، دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية والسياسية.