البريطاني أندي موراي يتأهل إلى ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الدولية للتنس

متابعات-فجر:

تأهل البريطاني أندي موراي، أمس الإثنين، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة ويمبلدون الدولية للتنس المقامة بإنجلترا.

وتغلب موراي على الفرنسي بينوا بيير ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة بثلاث مجموعات دون رد، بواقع 7-6 و6-4 و6-4.

وتأهل للدور ربع النهائي أيضًا الثنائي الكرواتي مارين شيليتش و الأمريكي سام كويري بعد فوزهما على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت والجنوب إفريقي كيفن أندرسون على الترتيب.

وتعد بطولة ويمبلدون، إحدى المسابقات الأربع الكبرى التابعة للاتحاد الدولي للتنس، وانطلقت فعالياتها في 3 يوليو الجاري، على أن تنتهي في 16 من نفس الشهر، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 16 مليون دولار.