مقتل نحو 30 عنصراً من تنظيم داعش جراء قصف جوي على مدينة “الرقة”

متابعات-فجر:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل نحو 30 عنصراً من تنظيم داعش جراء قصف جوي لطائرات التحالف الدولي على مدينة الرقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المرصد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن “القصف رافق الاشتباكات التي لا تزال مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات عملية “غضب الفرات” من جهة، وعناصر التنظيم من جهة أخرى، على محاور في أطراف حي هشام بن عبد الملك بجنوب مدينة الرقة، وفي محاور بالمدينة القديمة وحي بريد الدرعية، تزامنت مع استهدافات متبادلة بين طرفي القتال، ما تسبب بسقوط خسائر بشرية مؤكدة من الجانبين”.

وأشار إلى أن “الاشتباكات ترافقت مع استمرار قوات مجلس منبج العسكري وقوات سورية الديمقراطية بتحصين مواقعهما وتثبيت نقاط سيطرتهم في قرية العكيرشي تخوفاً من هجمات معاكسة قد يشنها التنظيم على المنطقة، بهدف محاولة استعادة السيطرة عليها”.