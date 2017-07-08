تمديد تكليف “الصقري” عميداً للكلية التقنية بنجران لمدة عامين

متابعات _فجر

أصدر معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، قراراً يقضي بتمديد تكليف محمد بن علي زبعان الصقري، عميداً للكلية التقنية بنجران لمدة عامين.

من جانبه عبّر “الصقري”، عن بالغ فخره واعتزازه بثقة المسؤولين في المؤسسة، وعلى رأسهم معالي المحافظ ، معبرًا عن أمله في القيام بمهامه وخدمة وطنه والميدان التقني والمهني على أكمل وجه، وبما يحقق تطلعات المسؤولين في الارتقاء بالمسيرة المباركة للكلية التقنية بنجران، داعياً الله التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته القادمة، ومؤكداً أن ذلك حافز له ولفريق العمل في “تقنية نجران”، لبذل مزيد من العمل وبذل الجهد لخدمة الدين والوطن.

ويُعد “الصقري” من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة التقنية والمهنية والتطويرية في الميدان التقني والمهني والعمل الإداري، وصاحب سجل حافل بالعطاء والتميز والإنجازات، وله العديد من الرؤى التطويرية .​