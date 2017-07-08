حقوقيون يعثرون على وثائق سرية ودبلوماسية تثبت دعم قطر للإرهاب وقتل الآلاف بالعراق

متابعات -فجر

اقدم عددٌ من الحقوقيين العراقيون على جمع أدلة تثبت تورُّط النظام القطري في دعم الجماعات الإرهابية داخل العراق؛حيث عثروا على وثائق سرية تثبت دعم قطر لتنظيم “داعش” الإرهابي الذي ارتكب جرائم بحق العراقيين في الموصل وبقية مدن العراق.

وقال أحد المحامين، لصحيفة “الرؤية” الإماراتية، أن هذه الوثائق عبارة عن رسائل من سفارات قطرية في عواصم أوروبية وعربية لقيادات في تنظيم “داعش”، فضلاً عن العثور على بطاقات هوية وجوازات سفر قطرية بحوزة قتلى التنظيم ،مؤكدا أن لديهم ألواح أرقام سيارات قطرية استخدمها التنظيم الإرهابي في الموصل ومحافظتَي صلاح الدين والأنبار.

وأضاف: “شكّلنا مجموعة من القضاة والمحامين المتخصّصين في القضايا الجنائية لدراسة هذه الوثائق وتحليلها لتقديمها إلى المحكمة الدولية ومجلس الأمن لمقاضاة السلطات القطرية بتهم تتعلق بجرائم حرب”.

واكدت الناشطة المدنية العراقية (ج. ياسر) للصحيفة، أن بعض منظمات المجتمع المدني جمعت شكاوى عائلات ضحايا الإرهاب والجرائم التي رعتها قطر في العراق؛ للمطالبة بتعويضات من الدوحة ،موضحة أن قطر تسبّبت في مقتل الآلاف في الموصل وبقية المحافظات العراقية نتيجة تقديمها الدعم المباشر لعصابات “داعش”، وهو ما ستظهره الأدلة التي تمّ جمعها أخيراً.

كان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي قد أعلن من الموصل، تحرير المدينة بالكامل على يد القوات العراقية من قبضة تنظيم “داعش”؛ ذلك عقب أسابيع قليلة من مقاطعة السعودية ودول خليجية وإسلامية، الدوحة؛ بسبب تمويلها للإرهاب..