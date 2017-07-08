ملحقيات خامنئي الثقافية

بقلم /عايد الشمري

لكل دولة ملحقيات ثقافية، وهذا أمر طبيعي كفلته الأنظمة الدولية، ولكن غير الطبيعي هو أن تكون هذه الملحقيات “ثكنات استخباراتية” تنطلق من خلالها لزعزعة واستقرار الدول، ووصل الحد إلى احتلال هذه الدول كما هو الحال في سورية حيث كانت البداية عبر محلقيتها الثقافية في دمشق.

موقع وزارة الثقافة الإيرانية يقول: إن هناك أكثر من 68 ملحقية ثقافية إيرانية حول العالم وأن مهمتها مجال تعزيز وتوسيع العلاقات الثقافية في الخارج، وتبادل القيم الثقافية والتعريف بالثقافة والحضارة الإيرانية، ولكن الواقع مختلف تماماً فهذه الملحقيات عبارة عن ثكنات تجسس وتجنيد.

يقوم موظفو ملحقيات خامنئي في الدولة المتواجدين فيها بالبحث وتقصي صيدهم الثمين فقد يكون الهدف شخصيات سياسية واستقطاب أبنائهم للدارسة أو العمل في إيران بمرتبات خيالية تضاهي المرتبات الأوروبية في بلد فقير كإيران، وبالتالي يكون هذا السياسي حبيس السياسات الإيرانية، وقد يكون الهدف إعلامياً نشيطاً وموهوباً لكنه لم يعط الفرصة الجيدة من خلال موقع وظهور إعلامي وتدريب يلبي السياسة الإيرانية، وكلنا رأينا إعلاميين عرب ظهروا في قنوات إيرانية في طهران وبعضهم توجه إلى قنوات عربية وقنوات أوروبية لينفذ أجندات إيرانية.

الملحقيات الثقافية الإيرانية هي الغطاء لنشاط الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس الإرهابي المنتشرة في أكثر من 68 دولة وتعتبر قواعد لوجيستية لعمليات تجنيد العملاء وتكوين خلايا لخدمة ملالي طهران ونشر الفوضى في الدول وغرس الفكر التوسعي الإيراني.

معظم العمليات الإرهابية التي استهدفت قيادات من المعارضة الإيرانية في الخارج ارتبط منفذوها بشكل أو بآخر بالملحقيات الثقافية الإيرانية لأن من يقود ويتحكم بهذه الملحقيات هم ضباط من الحرس الثوري بزي ثقافي.

هذه الملحقيات ظاهرها ثقافي وباطنها “سرطان” ففي الدول العربية كانت الملحقيات الإيرانية في السودان الأخطر، ولكن الحكومة السودانية أقفلتها بعد إدراكها الخطر القادم للسودان، ولكن للأسف أعمال خطيرة لإيران في تونس والجزائر عبر ملحقياتها الثقافية بقيادة رجال الاستخبارات الإيرانية، وما السيد “أمير موسوي” إلا نموذج حيث ينتحل صفة الصحفي المثقف الذي يجيد اللغة العربية ويظهر باستمرار على شاشات القنوات الناطقة باللغة العربية خاصة قناة الجزيرة القطرية مدافعاً عن جرائم النظام الايراني محاولاً تلميع وجهه القبيح.

تستغل الاستخبارات الإيرانية ومعها فيلق القدس الإرهابي هذه الملحقيات حول العالم للقيام بعمليات تجسس وجمع معلومات وتجنيد عناصر وشراء ذمم ونشر التشيع الصفوي وتنفيذ اغتيالات وعمليات خطف ضد المعارضة الإيرانية، هذه الملحقيات خطر يداهم الدول العربية يجب الانتباه له، فلم تدخل إيران دولة إلا وكان الخراب صفتها، كانت البداية ثقافية واقتصادية فكانت النهاية احتلالاً وقلاقل وفوضى.