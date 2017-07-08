ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الأمريكية في مسيسيبي إلى 16

متابعات _فجر

قال مسؤول بإدارة الطوارئ في ولاية مسيسيبي، إن 16 شخصًا على الأقل لاقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة عسكرية أمريكية في ريف الولاية، مساء أمس. ولم ترد بعد أي تفاصل رسمية بشأن ملابسات حادث التحطم الذي وقع في مقاطعة ليفلور شمال مسيسيبي على بعد نحو 160 كيلومترا شمال جاكسون عاصمة الولاية.

وفي وقت سابق أفادت الكابتن سارة بيرنز المتحدثة باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية بأن طائرة نقل من طراز هيركليز كي سي-130 “تعرضت لحادث” وأنه تأكد مقتل خمسة أشخاص.

وبعد عدة ساعات ذكر فريد راندلي مدير إدارة الطوارئ بمقاطعة ليفلور، أن 16 شخصًا على الأقل قتلوا. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى. وأظهرت صور نشرتها مؤسسات إخبارية على الإنترنت حطام طائرة تشتعل بها النيران في حقل محاط بنباتات طويلة مع تصاعد عمود كبير من الدخان في السماء فوق موقع الحادث.

Share 0 Share