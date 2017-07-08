تحطم طائرة عسكرية أمريكية في مسيسيبي وأنباء عن مقتل خمسة أشخاص

واس_فجر

قال مسؤول بإدارة الطوارئ في ولاية مسيسيبي الأمريكية، إن طائرة عسكرية أمريكية تحطمت في ريف الولاية مساء أمس، وأن خمسة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم. ولم ترد بعد أي تفاصل رسمية بشأن حادث التحطم الذي وقع في مقاطعة ليفلور التي تبعد نحو 160 كيلومترا شمال جاكسون عاصمة الولاية.

وقالت الكابتن سارة بيرنز المتحدثة باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية، إن طائرة نقل من طراز هيركليز كي سي-130 “تعرضت لحادث”.لكن صحيفة “كلاريون ليدجر” نقلت عن قائد شرطة مقاطعة ليفلور ريكي بانكس قوله، أن خمسة على الأقل لاقوا حتفهم من بين تسعة أشخاص يعتقد أنهم كانوا على متن الطائرة.

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