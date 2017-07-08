أسباب وعادات سيئة تجعل الأدوية غير فعالة

متابعات-فجر :

كثيرا ما نشتكي من التأثير غير الكامل للأدوية ومخففات الألم بصفة خاصة، حيث نحس أن تفعيلها أصبح غير ذي جدوى، أو أقل نجاعة بين الفينة والأخرى، لكن هذا لا يعود إلى نقص فعالية الدواء، بل للعادات السيئة التي نقوم بها حياله، الأمر الذي يسبب فقدانه لقيمته الحقيقية. لذلك عليك معرفة قواعد وشروط تناول الأدوية وتجنب هذه الأخطاء التي سنقدمها لك، لكن عليك أيضا مشاركة هذه المعلومات مع أصدقائك والمقربين منك لتعم الفائدة.المحتوى: عدم اختيار المشروب المناسب عليك سيدتي أن تتجنبي بعض المشروبات قبل وبعد تناول الدواء، عبر اتباع هذه النصائح: لا تشربي الدواء باستمعال مشروب غير المياه. لا تستعملي الحليب كشراب لتسهيل بلع الدواء. لا تشربي المشروبات الغازية قبل أو بعد شرب الدواء. لا تستعملي الماء الدافئ أو البارد لشرب الدواء. احرصي على أن يكون الماء الذي تستعملينه لشرب الدواء ماء معدنيا، لأنه لا يحتوي على الإضافات الموجودة في ماء الحنفية. لا تخلطي الحبوب مع الماء، ولا تقومي بتذويبها فيه إلا بعد استشارة الصيدلي. لا تشربي الماء الغازي أو مشروبات القهوة قبل أو بعد تناول الدواء. لا تشربي القهوة قبل أو بعد تناول الدواء، واحرصي على ترك مدة زمنية تتراوح بساعة على الأقل حتى لا يجتمع تأثير الدوام مع تأثير الكافيين. لا تشربي أي مشروبات كحولية قبل أو بعد تناول الدواء. عدم اختيار الطعام المناسب عليك اختيار الطعام المناسب الذي تتناولينه أثناء شرب الدواء، وتجنبي الامتناع عن الطعام، لأنه قد يترك آثارا سيئة على المعدة. تجنبي الأغذية المحلات أو التي تحتوي على سكريات سريعة الامتصاص. تجنبي الدهون المشبعة و الوجبات الخفيفة. احرصي على أن يكون الطعام متوازنا ويحتوى على الخضار المطهوة، على غرار الحساء. تجنبي الخبز والبقول الجافة قدر الإمكان. استشيري الصيدلي في ما يخص الأغذية التي تحتوي على الأوميغا 3 على غرار السمك. احرصي على الحصول على كمية وافرة من البروتينات الحيوانية على غرار تلك الموجودة في الدجاج ولحم الضأن. عدم احترام أوقات الدواء عليك احترام أوقات الدواء التي يخبرك بها الطبيب أو الصيدلي، لأن تباعد أوقات الجرعات أو تقاربها بصفة كبيرة من شأنه أن يترك آثارا سلبية على الجسم، حسب نوع الدواء. تجتمع المواد الكيميائية الموجودة في الدواء على مستوى الكبد الذي يقوم بإعادة توزيعها لمقاومة الجراثيم والبكتيريا والتقرحات. فإذا تأخر الدواء عن موعده ستجد تلك الطفيليات الوقت الكافي لإعادة تحسين مناعتها ضد الدواء. وأما تقديم الدواء عن وقته، سيجعل تركيز الدواء عاليا، وقد يصبح ساما على الجسم. جمع الأدوية من أكثر الأخطاء شيوعا هي جمع الأدوية، حيث يتناول الشخص دواء للحمى، ثم يصاب ب آلام على مستوى المعدة فيقوم باقتناء أدوية المعدة دون إخبار الصيدلي بالأدوية التي يقوم بتناولها. عليك سيدتي أن تقومي بتجنب خلط الأدوية، كما يجب أن تخبري الصيدلي بالأدوية التي تقومين بتناولها أو التي قمت بتناولها في بحر الأسبوع الجاري، حتى تتجنبي اختلاط الأدوية والتأثيرات الخطيرة التي قد تنجر عن جمع الأدوية. التوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب إن الطبيب والصيدلي هما الشخصان الوحيدان المخولان بتحديد موعد التوقف عن تناول الدواء، لذلك عليك سيدتي أن تمتنعي عن تحديد أوقات بداية ونهاية كل دواء. إذا أحسست أن الدواء يترك مفعولا سيئا على صحة جسمك فعيك حينئذ إعادة زيارة الطبيب والتأكد من أن كل شيء على ما يرام.