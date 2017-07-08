إصابة 14 شخصاً وإخلاء العشرات إثر اندلاع حريق هائل بمركز تجاري شرق موسكو

متابعات-فجر :

أصيب 14 شخصاً بجروح في حريق ضخم اندلع، مساء أمس الإثنين، في مركز تجاري في شمال شرق موسكو، واستدعى إخلاء عشرات آلاف الأشخاص، كما أعلنت السلطات الروسية. وقالت فرق الإطفاء إن الحريق امتد على مساحة تقارب ألف متر مربع بينما انتشر الدخان الناجم عنه في مساحة تزيد عن 70 ألف متر مربع من المركز التجاري.ونقلت وكالة إنترفاكس عن نائب رئيس بلدية العاصمة بيوتر بيريوكوف قوله إنه “تم نقل 14 شخصاً إلى المستشفى بينهم أربعة في حالة خطرة”.وأكد بيريوكوف أن الحريق أخمد بالكامل.وتم إنقاذ أربعة أشخاص كانوا عالقين داخل المركز التجاري من جراء الحريق.وشارك في إخماد الحريق أكثر من 200 إطفائي تؤازرهم 60 سيارة اطفاء.ولم يعرف في الحال سبب اندلاع النيران.