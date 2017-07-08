السيطرة على حريق نشب في 9 بركسات تستخدم كسكن للعمال على طريق ” مكة – جدة” السريع

متابعات-فجر :

تمكنت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، أمس الإثنين، من إخماد حريق في 9 بركسات تستخدم كسكن للعمال.وأوضح المتحدث الرسمي بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف؛ أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث حريق في مجموعة بركسات بطريق مكة – جدة السريع ،وجاءت تفاصيل الحادث عبارة عن اشتعال النار في عدد 9 بركسات تستخدم كسكن للعمال تابع لإحدى شركات المقاولات تمت السيطرة على الحادث واخماده والحيلولة دون امتداد السنه النار لبقية البركسات والمقدر عددها بـ 22 بركس دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد. وأكد الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشرت الحادث للتعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.