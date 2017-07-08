” أمير الكويت” يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي للبحث الأزمة الخليجية مع قطر

متابعات-فجر :

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن اللقاء جرى بدار سلوى (القصر الأميري)، بمحافظة حولي (جنوبي العاصمة) بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.ولم تفصح الوكالة عن مضمون ما دار في اللقاء، غير أن زيارة تيلرسون للكويت، التي وصلها في وقت سابق اليوم، تأتي في مستهل جولة خليجية، لدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، وتشمل السعودية وقطر.وكررت واشنطن دعمها لجهود الوساطة، التي تبذلها الكويت، لإنهاء الأزمة القائمة منذ أن قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثالث الأولى عليها حصارا بريا وجويا؛ بدعوى “دعمها للإرهاب”.وفي وقت سابق اليوم وصل مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل، إلى الكويت، والتقى أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثم وزيري الخارجية والداخلية في لقائين منفصلين.