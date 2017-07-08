” أبا الخيل” : الوزارة لا تسمح لأي منشأة باستخدام أي مادة ذريعة لفصل السعوديين

متابعات-فجر :

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الإثنين، أنه لا يسمح للمنشآت من باستخدام أي مادة من قانون العمل ذريعة لفصل السعوديين.وأوضح المتحدث الرسمي خالد أبا الخيل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ؛”أن الوزارة لا تسمح لأي منشأة باستخدام أي مادة ذريعة لفصل السعوديين، وهي ماضية ببرامج التوطين.. وسيتم قصر العمل في عدد من الأنشطة على السعوديين، وكذلك الوظائف في حال توفر طالب العمل من السعوديين والسعوديات”.وأكد أبا الخيل؛ أن الوزارة قد بدأت فعلياً بتفعيل البوابة الوطنية للعمل، بحيث يعرض فيها كل طلب استقدام على أي وظيفة على السعوديين”.