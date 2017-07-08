“ترامب” يهنئ رئيس وزراء العراق بالانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي

متابعات-فجر :

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، بـ”انتصار” القوات العراقية على تنظيم داعش في الموصل. وأعلن في بيان يشيد برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن “الانتصار في الموصل” مؤشر على أن “أيام التنظيم في العراق وسوريا اصبحت معدودة”.وقبل ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن “تحرير” الموصل يمثل “مرحلة حاسمة” في القتال ضد تنظيم داعش، مع تشديده على “أنه لا يزال من الضروري القيام بالكثير لقهر هذا العدو”.

وأضاف تيلرسون: “أن الائتلاف الدولي سيبقى إلى جانب شركائنا العراقيين للتأكد من أن تنظيم داعش سيقهر حيث لا يزال في العراق”.كما شدد على أن الولايات المتحدة مع حلفائها، تحت إشراف بغداد “ستواصل العمل بشكل وثيق مع الامم المتحدة لضمان الاستقرار في المناطق المحررة في الموصل عبر السعي لعودة المدنيين النازحين الى بيوتهم”.وكان العبادي أعلن قبل ذلك انتصار بلاده على “الوحشية والإرهاب” في الموصل، بعدما أنهت قواته 3 سنوات من حكم التنظيم المتطرف على ثاني أكبر مدن العراق.