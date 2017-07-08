” أنطونيو غوتيريش” يهنئ العراق بتحرير الموصل

واس – فجر

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، بشعب وحكومة العراق بمناسبة إعلان تحرير الموصل، مبينًا أن هذه خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأعرب غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، عن خالص تعازيه للخسائر في الأرواح، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف الأمين العام أن الأمم المتحدة تقف بجانب حكومة العراق في المهام التي تنتظرها، من تهيئة الظروف اللازمة لعودة المجتمعات المشردة عودة طوعية وآمنة وكريمة، واستعادة سيادة القانون في المناطق المحررة، ومنع العودة إلى العنف، وتعزيز المساءلة عن جميع الانتهاكات المرتكبة.