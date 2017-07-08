شرطة البجادية بمحافظة الداودمي وفريق غوث يبذلون الجهود للعثور على فتاه مريضة و مُتغيّبة

متابعات – فجر

تقوم الجهات الأمنية وفريق غوث التطوعي للبحث والإنقاذ بمحافظة الداودمي، بجهودٍ مضنية من خلال 8 سيارات وطائرة شراعية للبحث عن فتاة سعودية تبلغ من العمر 15 عاماً فُقدت في منزل ذويها منذ الساعة الثالثة فجر أمس الأحد، في هجرة حديجة التابعة لقرية البجادية.

و وفقاً لأحد المعلومات الصحفية فإن الفتاة تعاني من نوبات صرع فلقد وجّهت شرطة البجادية خطاباً لفريق غوث لمساندة الجهات الأمنية في عملية البحث عن الفتاة.

وتوجّه الفريق للمنطقة التي فُقدت فيها الفتاة بـ 8 سيارات بحث وطائرة شراعية، وجرى تمشيط المنطقة منذ فجر اليوم الاثنين، حتى مغيب الشمس دون العثور عليها.