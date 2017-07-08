آل الشيخ يعتمد مشروع التصميم وإعداد المخطط الشامل لأول قرية أولمبية بالمملكة

واس – فجر

اعتمد معالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، مشروع إعداد المخطط الشامل وتصميم القرية الأولمبية بالرياض “الذي يشمل مركز النخبة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي” .

ويستغرق إعداد المشروع خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإشعار بمباشرة العمل ، حيث يحتوي المشروع على ثمانية مراحل، تنفذه شركة GMP الألمانية وشركاؤها في المملكة العربية السعودية .

ومن المقرر أن تضم القرية الأولمبية في الرياض مرافق متكاملة على الطراز العالمي ، تشمل ملاعب وصالات رياضية “داخلية وخارجية” لأكثر من 25 لعبة، إضافة إلى خدمات الأداء الرياضي المكونة من عيادات التأهيل، والاستشفاء، والعلاج الطبيعي، والقوة واللياقة، والتغذية، والتعليم وغيرها .

من جانبه قدم المهندس لؤي هشام ناظر شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، على دعمه الكبير، مؤكدا أن هذا المشروع يعد خطوة كبيرة في تاريخ الرياضة السعودية، وعنصرا أساسيا في استراتيجية اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التي جعلت الرياضي السعودي محور الاهتمام الحقيقي في جميع أعمال اللجنة الأولمبية، متمنيا التوفيق الدائم للرياضة السعودية، وأن يكون مشروع القرية الأولمبية انطلاقة لمرحلة قادمة تحقق المزيد من الإنجازات بإذن الله.

يذكر أن مشروع القرية الأولمبية في الرياض، يعد باكورة مشاريع القرى الأولمبية الأربعة التي ستقام في الرياض والدمام وجدة وأبها، التي تم الإعلان عنها أواخر مارس الماضي خلال حفل إطلاق برنامج رياضيي النخبة.