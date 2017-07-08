سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا يلتقي الطلبة السعوديين بمدينة فانكوفر

متابعات _فجر

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري في مدينة فانكوفر بالطلبة السعوديين الدارسين والمبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في جامعات ومعاهد المدينة بحضور الملحق الثقافي الدكتور فوزي بخاري.

واطمأن السفير السديري على أحوال الطلبة وسعى لتذليل العقبات التي قد تعترض دراستهم في كندا بالتنسيق مع الملحقية الثقافية في أوتاوا.

كما حثهم على ان يمثلوا بلدهم خير تمثيل ويستفيدوا من هذه الفرصة الدراسية على اكتساب العلوم والخبرات التي تفتح لهم أبواب المستقبل العملي بكل كفاءة.

Share 0 Share