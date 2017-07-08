حصر الأحياء ذات الكثافة السكانية لافتتاح مدارس محدثة بالرياض

متابعات _فجر

اعلنت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن إجراء إدارة التخطيط المدرسي لعملية حصر شاملة للأحياء التي تعاني من كثافة عالية في أعداد الطلاب والطالبات لوضع الآلية المناسبة لإفتتاح مدارس محدثة في تلك الأحياء.

واوصت اللجنة في اجتماعها الذي عُقد مؤخراً برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد بقيام إدارة القيادة المدرسية بعقد ورش عمل مع جميع قائدي وقائدات لمناقشة الدليل الإجرائي وتزويدهم بنسخ منه و متابعة وصول الكتب والاستفادة من موقع عين في حال تأخرها بالتنسيق مع إدارات الإشراف.

ووجهت اللجنة بسد العجز إن وجد من معلمي مصادر التعلم ورواد النشاط حسب اللوائح المنظمة إضافة إلى قيام إدارة شؤون المعلمين بحصر شاغلي الوظائف التعليمية في الإدارة والأقسام لوضع آلية مناسبة لتسديد العجز في الميدان التعليمي بعد التنسيق مع الشؤون التعليمية والشؤون المدرسية في البنين والبنات.

وأوصت اللجنة أيضا بأهمية قيام إدارة الاختبارات والقبول بتجهيز قاعتين لاستقبال المستفيدين والمستفيدات بعد التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.