الخدمة المدنية تستقبل المرشحين على الوظائف الهندسية

فجر_واس

بدأت وزارة الخدمة المدنية اليوم في استقبال المرشحين على الوظائف الهندسية وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية، الذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 1438/10/26هـ .

وأكدت الوزارة أنها قد دعت في وقت سابق(250) مواطناً من المتقدمين على الوظائف الهندسية والمعلن عنها في تاريخ 06-09-1438هـ ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الهوية الوطنية وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

وأوضحت الوزارة أن المرشحين قد تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والافضلية لغير التربويين ثم التربويين بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) ، اقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية ) .

وأضافت الوزارة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعدّ ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.