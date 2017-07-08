مصرع طفل وطفلة اختناقاً جراء حريق بمنزلهما بمحافظة العارضة

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لقي طفل وطفلة مصرعهما جراء حريق بمنزلهما بمحافظة العارضة بسبب اختناقهما من كثافة الدخان .

وباشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، الليلة الماضية، وقوع حادث حريق بمنزل مواطن بمحافظة العارضة نتج عنه وفاة طفلين بسبب الاختناق من كثافة الدخان.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم: وردنا بلاغ عن حريق بمنزل بمحافظة العارضه وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة احتراق غرفة بمنزل مكون من دور واحد، حيث تم مباشرة الحادث من قبل الفرق والسيطرة على الحريق والعمل على طرد الدخان وعمل التهوية اللازمة.

وأشار المقدم القحطاني إلى أنه تم إخراج طفل عمره ٦ سنوات وطفلة عمرها ٤ سنوات سعوديي الجنسية من المنزل، حيث كانا محتجزين ومصابين باختناق نتيجة كثافة الدخان، وتم نقلهما للمستشفى، مبينًا أنه بعد الكشف عليهما بالمستشفى اتضح وفاتهما اختناقاً، وأن التحقيق ما زال جارياً لمعرفة أسباب الحريق .