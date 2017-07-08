أبها.. تنفيذ القصاص في مواطن قتل آخر طعنا بسكين

فجر – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم دعيج بن شاجع بن فيصل القحطاني ـ سعودي الجنسية ـ على قتل عائض بن عبدالعزيز بن عائض آل عبود ـ سعودي الجنسية ـ , وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سُلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القصار من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصار ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني دعيج بن شاجع بن فيصل القحطاني ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الاثنين الموافق 16 / 10 /1438هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل .