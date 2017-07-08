بلدية حائل تغلق مستودع لتخزين المواد الغذائية الفاسدة (صور)

متابعات _فجر

تلقت بلدية وسط المدينة بحائل إدارة الخدمات المسائية، بلاغاً من مواطن يشتكي من وجود عمالة تقوم بتحميل وتنزيل مواد غذائية ولحوم في بيت شعبي متهالك في أحد الأحياء في وقت متأخر من الليل.

وعلى الفور قامت البلدية بتتبع الموقع وتم ضبط العمالة وهي تمارس تحميل وتنزيل اللحوم داخل الثلاجة الموجودة بالمستودع في وقت متأخر من الليل وتم ضبط كميات كبيرة من اللحوم التي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب عدم كفاءة التجميد داخل الثلاجة، مما أدى لتلف وفساد جميع المواد الغذائية، لسوء الحفظ وتدني مستوى النظافة وعدم جاهزية المبنى ليكون مستودعاً لحفظ المواد الغذائية.

وقررت البلدية إغلاق الموقع بالكامل ومصادرة جميع المواد الغذائية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالف.