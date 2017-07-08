أكثر من 255 ألف مسافر خارج المملكة في مطار الملك خالد الدولي

متابعات – فجر :

كشفت إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن إحصائية العابرين “قدوم ومغادرة” خلال أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ حيث بلغت مائتان وخمسة وخمسون ألف ومائتان وأثنين وثلاثين (255232) مسافر ، خلال الفترة من 1 / 10 / 1438هـ حتى 14 / 10 / 1438هـ .

وأكد مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العميد محمد بن نايف الهباس أنه تم تفعيل خطة العمل بجوازات المطار خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، والتي من أهم محاورها تواجد القوة البشرية المناوبة خلال أوقات العمل ، وأشار إلى أنه تم تشكيل قوة دعم للمناوبات لأوقات الذروة لضمان انسيابية العمل وسرعة الإنجاز بكل يسر وسهولة دون الإخلال بالجوانب الأمنية ، مؤكداً على أهمية التأكد من صلاحية جواز السفر السعودي قبل الحجز وإصدار التذاكر اللازمة بحيث لا تقل عن 6 ستة أشهر عند السفر .