الإطاحة بـ 37 مخالفاً في حملة تعقب مخالفي أنظمة العمل والإقامة بالجوف

متابعات _فجر

شنت شرطة منطقة الجوف ممثلة بقوة الضبط الميداني وإدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة حملة تفتيش ضمن الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بمشاركة مفتشي مكتب العمل .

ومن جانبه ،قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس, أن الحملة استهدفت عددا من المواقع والمباني تحت الإنشاء أسفرت عن ضبط 37 مخالفا لنظام العمل والإقامة من جنسيات مختلفة .

كما شدد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف على المواطنين بعدم إيواء أو التستر على مخالفي نظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود لما يقتضيه ذلك من عقوبات ستطبق على جميع الأطراف سواء المخالف أو المشغل أو المتستر، لخطورة ذلك وانعكاساته السلبية على الأمن والمجتمع .