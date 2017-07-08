تعرف على مدينة فارو البرتغالية

متابعات-فجر:

فارو ، هي بوابة منطقة الجرف البرتغالية، تفتح أبوابها دوما لاستقبال السائحين في ترحيب تحت شعار الترفية للجميع، إذ تقدم لهم دوما كل ما يحتاجونة من شواطىء ومظاهر طبيعية خلابة، و مطاعم ومقاهي ومسارح وصالات للعرض، في سبيل إسعاد من يفضلونها، ولعل روعة عطلاتها ستدفعك يوما لزيارتها.. فتعرف عليها.

شواطىء فارو

تعتبر مدينة فارو الواقعة في جنوب البرتغال من أفضل الأماكن البرتغالية للاستمتاع بالشواطئ المذهلة ذات المياه الزرقاء الصافية، وسواء كنت من محبي السباحة أو ممن يفضلون الاستمتاع بأشعة الشمس ستجد في تلك البقعة ضالتك، ولن يكون عليك سوى العثور على بقعة شاطيئة مثالية للاستمتاع في هدوء بعيدا عن صخب الحياة وروتينها اليومي.

المدينة القديمة

ويقول من سبقوك من الزائرين إلى مدينة فارو أن أول ما سيجذبك هي “المدينة القديمة” التي تقع داخل أسوار القرون الوسطى،والتي تتميز بالشوارع المرصوفة بالحصى والساحات المفتوحة والتي تعود إلى العصور الرومانية، كما سيعجبك عدد من المباني التاريخية الهامة التي تستحق الاكتشاف.

فارو .. ذكريات لن تنسى

فما بين تلك الأماكن وخلال هذه الجولة ستعيش أجمل اللحظات التي لن تنساها ذاكرتك، خاصة عندما تلتقط الكاميرا الخاصة بك طراز هندسي ومعماري فريد قلما تجده في مكان أخر، بداية من القوس الكلاسيكي الجديد الذي يعرف باسم أركو دا فيلا والذي ستجده بمجرد دخولك المدينة، ومرورا بقاعة المدينة التاريخية، والكاتدرائية، وكذا الكثير من المحلات التجارية الصغيرة والمقاهي والسوق أيضا.

الرياضات المائية فارو

وتعتبر فارو موطنا لبعض من أفضل المواقع في البرتغال، بما في ذلك العديد من طرق الرحلات والطرق الساحلية، ومسارات ركوب الدراجات، جنبا إلى جنب مع أفضل ملاعب للغولف، وأفضل فرص المرح في الهواء الطلق، والتي يمكنك أن تجدها في الرياضات المائية الرائعة، كاالتجديف، رحلات القوارب الشراعية، وجولات قوارب الكاياك، وجولات مراقبة الطيور.

ريا فورموزا

وما سيزيد من متعة رحلتك إلى فارو ، هو مثالية الطقس على مدار العام، فالأجواء دوما جميلة والطبيعة دوما ساحرة، هذا علاوة على زيارة “ريا فورموزا”وهي عبارة عن سلسلة من البحيرات الحاجزة الصغيرة التي تفصل الجزء الجنوبي من البرتغال عن المحيط الأطلسي، وهناك سيمكنك زيارة الحديقة الوطنية المعروفة بكونها موطنا لمجموعة كبيرة من الطيور والأنواع المهددة بالانقراض كما ستكون أيضا أمام أكبر تجمع لفرس البحر في العالم.

وعند زيارتك فارو، ضع على قائمة أولوياتك القيام برحلة على طول الساحل لزيارة واحدة من العديد من المنتجعات الشاطئية الشعبية، مثل البوفيرا، لاغوس، برايا دا لوز وألفور، لتحصل على فرصة رائعة للاسترخاء والراحة بعيدا عن صخب المدن في واحدة من اجمل المناطق الطبيعية في العالم.

الحياة التقليدية والأطعمة

كما تعد فارو احدة من أفضل مناطق البرتغال للحصول على فرصة لتذوق الأطعمة المحلية اللذيذة ، فعلى مقربة من البحر ستحصل على أطباق السمك المشوي الرائعة ناهيك عن المحار، وأجمل المأكولات البحرية التي ستجذبك رائحتها قبل أن تتذوقها.

قرى الجرف

وفي القرى المحيطة بفارو ستشعر بمدى جمال وروعة الحياة التقليدية، ويتجلى ذلك في ود السكان المحليين وسعادتهم وبساطة الحياة التي يعيشونها بين مظاهر طبيعية بكر لم تعبث بها يد الانسان بعد، وهناك سيمكنك ركوب الخيل والتعرف على العادات والتقاليد البرتغالية الأصيلة، وتناول كوبا من القهوة اللذيذة التي حتما سيظل مذاقها عالقا في ذهنك ليذكرك بتلك المنطقة التي قد تكون أشبه بما تقراه في القصص الخيالية والروايات.

وإن كنت من محبي التعرف على الثقافات المختلفة سيكون بإمكانك زيارة متحف “Arqueológico” ، أو متحف البلدية، حيث ستجد العديد من الأثار التي يعود تاريخها إلى العصر الروماني وفترات العصور الوسطى، بالإضافة إلى القرون ال18 وال19، وفي حال كنت تسافر بصحبة أطفالك، ستستمتع معهم في مركز لايف ساينس العلمي والذي يهدف إلى تعزيز الوعي التكنولوجي والعلمي بطريقة ممتعة عبر إشراك الأطفال في ألعاب تفاعلية وتجارب علمية بسيطة عن الكون وأسراره.

وتقدم فارو أيضا المتحف البحري، الذي يعرض التراث البحري بما في ذلك السفن الحربية وسفن البضائع، وسفن الصيد، وغيرها من الخرائط القديمة والأدوات الملاحية، وأدوات بناء القوارب.

مهرجانات فارو

وتعرف فارو أيضا بالحياة الليلية الممتعة والفعاليات والمهرجانات الرائعة، ولعل أشهرها هو كرنفال فارو الذي يقام في أغسطس من كل عام، والذي يجذب السائحين وفناني العالم للمشاركة والاستمتاع، علاوة على العديد من المهرجات الأخرى التي تتضمن الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية والمعارض الفنية والترفيهية.

ساحة الجارف للتسوق في فارو

وقبل رحيلك من هذه المدينة الرائعة ذات الأجواء المثالية، نوصيك بالقيام بجولة تسوقية في مركز المدينة أو ساحة الجارف، لتجد الكثير من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم في الهواء الطلق، كما أن شارع “روا دي سانتو أنطونيو “وجهة تسوق شعبية تضم العديد من محال الأزياء والهدايا التذكارية.

وما بين المرسى وقوارب الصيد وقوارب التنزه التي تجوب القنوات الضيقة نحو البحر المفتوح، والشواطىء الجميلة وأروع المناظر الطبيعية الخلابة ستشعر بالسعادة التي تبحث عنها في الهواء الطلق في مدينة فارو ذات المواقع المذهلة والخيارات الترفيهية التي لا تقاوم.